سعرها 80 مليون إسترليني.. تركي آل الشيخ ينشر صورة للسيارة الأغلى بالعالم من معرض الرياض

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، صورة سيارة وصفها بالأغلى في العالم، معروضة بمعرض الرياض للسيارات.
وقدر آل الشيخ سعر السيارة -وهي من نوع “فيراري”- حالياً بنحو 80 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 400 مليون ريال.
وتعرض السيارة الفيراري الفارهة تلك، ضمن فعاليات معرض الرياض للسيارات، المقام ضمن فعاليات “موسم الرياض”، والذي يضم الكثير من السيارات الكلاسيكية والحديثة الأنيقة، بالإضافة لقائمة من السيارات الأسرع والأكثر ندرة في العالم.
وبالنظر إلى السيارة المعروضة، فأوضح العديد من المصادر أنها من فيراري “250 GTO”، طراز هولي جريل، يعود إنتاجها لعام 1963م، والتي فازت بعد عام من هذا التاريخ بسباق “تور دي فرانس”، الذي يُعد أشهر سباقات السيارات في العالم.
وتسير السيارة فيراري “250 GTO”، التي صُممت للسباقات، بسرعة 174 ميلاً في الساعة، وتعد واحدة من بين 36 سيارة من هذا الطراز أُنتجت خلال الفترة من 1962 إلى 1964.
وعلى مدار سنوات استمر إنتاج فيراري لهذ الطراز في ألمانيا، ووصفها مؤرخ سيارات الفيراري مارسيل ماسيني، بأنها واحدة من أفضل 3 سيارات من هذا النوع في العالم. وفق “أخبار 24”.
وأصحبت تلك السيارة الأغلى في العالم بعد أن اشتراها رجل أعمال أمريكي قبل أعوام بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي، مؤكدا ثقته أن السيارة ذاتها ستباع بسعر 100 مليون دولار في غضون 5 سنوات.
اغلى سيارة في العالم على مااعتقد في معرض سيارات الرياض ب ٨٠مليون باوند 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bRJGkJ0lpC
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2021