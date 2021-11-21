وزير الصحة: البدء في تنفيذ خطط مبتكرة لتطوير النظام الصحي بالمملكة

أكد وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، فهد الجلاجل، أن تبني تقنيات الصحة الرقمية كمعايير جديدة، يعكس الدور الريادي للمملكة في جميع المحافل الدولية والإقليمية
وأوضح أنه خلال أزمة كورونا كانت التقنيات الرقمية الحديثة أحد أهم ممكنات التعامل مع الجائحة، واستفادت منها المملكة بشكل كبير، حيث تم إطلاق أول خريطة تفاعلية لبيانات كورونا لتوفير الإحصائيات الدقيقة، وكذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحليل تلك البيانات التي مكنت من أخذ القرارات الاستراتيجية الوطنية.
وقال في كلمته التي ألقاها اليوم (الأحد) خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي (HIMSS) عبر الشبكة الافتراضية، إن مؤتمر “همس 2021” يتضمن العديد من الأهداف أبرزها بحث التحديات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية.
وأشار إلى البدء في تنفيذ خطط مبتكرة لتطوير النظام الصحي في المملكة، شملت بناء خطة التحول الصحي في مختلف محاورها وتصميم برامج حوكمة وتمويل وتقديم الخدمات الصحية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
من جهته قال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي، إنه سيتم بحث التعاون لتطوير أنظمة قياس نضج الأنظمة الصحية في المملكة، كأول تعاون من نوعه في العالم مع (HIMSS)، بالإضافة إلى تطوير وتنمية القوى العاملة في مجال الصحة الرقمية وإبراز جهود المملكة في التطور الرقمي الصحي من خلال قنوات همس المختلفة. وفق “أخبار 24”.