نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > في بطولة ⁧‫الداخلية‬⁩.. أمن المنشآت ومكافحة المخدرات يتأهلان لنصف النهائي
21/11/2021   5:44 م

في بطولة ⁧‫الداخلية‬⁩.. أمن المنشآت ومكافحة المخدرات يتأهلان لنصف النهائي

+ = -
521

تأهل فريقا أمن المنشآت و مكافحة المخدرات إلى الدور نصف النهائي عن مجموعتهما الثانية في منافسات بطولة ⁧‫وزارة الداخلية‬⁩ الـ (11) لكرة القدم للقطاعات الأمنية التي ينظمها الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب معهد حرس الحدود بالرياض.

وكان فريق مكافحة المخدرات قد فاز، اليوم السبت، على فريق السجون في المباراة الأولى بنتيجة (٤/ ٢) وحلّ ثانيًا في ترتيب المجموعة الثانية برصيد(٦) نقاط، بينما تصدر المجموعة فريق أمن المنشآت بعد فوزه على الكلية الأمنية بنتيجة (٥/ ٠) وجمع بذلك العلامة الكاملة من ثلاث مباريات( ٩ ) نقاط.

وتستعد الفرق الأربعة المتأهلة لخوض غمار مباريات الدور نصف النهائي حيث يلتقي يوم الأثنين فريق حرس الحدود فريق مكافحة المخدرات في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا أمن المنشآت و الأمن العام.

في بطولة ⁧‫الداخلية‬⁩.. أمن المنشآت ومكافحة المخدرات يتأهلان لنصف النهائي

أخبار الخرج, اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185877.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.