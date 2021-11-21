في بطولة ⁧‫الداخلية‬⁩.. أمن المنشآت ومكافحة المخدرات يتأهلان لنصف النهائي

تأهل فريقا أمن المنشآت و مكافحة المخدرات إلى الدور نصف النهائي عن مجموعتهما الثانية في منافسات بطولة وزارة الداخلية الـ (11) لكرة القدم للقطاعات الأمنية التي ينظمها الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب معهد حرس الحدود بالرياض.
وكان فريق مكافحة المخدرات قد فاز، اليوم السبت، على فريق السجون في المباراة الأولى بنتيجة (٤/ ٢) وحلّ ثانيًا في ترتيب المجموعة الثانية برصيد(٦) نقاط، بينما تصدر المجموعة فريق أمن المنشآت بعد فوزه على الكلية الأمنية بنتيجة (٥/ ٠) وجمع بذلك العلامة الكاملة من ثلاث مباريات( ٩ ) نقاط.
وتستعد الفرق الأربعة المتأهلة لخوض غمار مباريات الدور نصف النهائي حيث يلتقي يوم الأثنين فريق حرس الحدود فريق مكافحة المخدرات في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا أمن المنشآت و الأمن العام.