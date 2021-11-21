ألزمت تطبيقات التوصيل الإلكترونية مندوبيها المسجّلين لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في خدمة التوصيل، بإجراء الفحص الطبي الخاص بمندوبي التوصيل، وإصدار الشهادة الصحية.
وكشف مصدر لـ”أخبار 24″ أنه لن يتم إسناد أي طلب لعاملي التوصيل في حال عدم الحصول على الشهادة الصحية، أو عدم اجتياز الفحص الطبي، وذلك ابتداء من 30 نوفمبر الجاري.
وبين المصدر أن تطبيقات التوصيل أبلغت مندوبيها العاملين لديها بالتوجه إلى المراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
وأضاف أنها شددت على ضرورة التقيّد والالتزام بما يصدر من توجيهات وأوامر من الجهات المختصة، وأن عدم التقيد بذلك، يعرّض المندوب لإغلاق حسابه.
وأوضح أن الفحص يتضمن نوعين: الكشف الإكلينيكي: مثل البصر، السمع، ضغط الدم، الأمراض الجلدية والتناسلية والعصبية، إضافة إلى أشعة الصدر للدرن، فيما يتضمن النوع الثاني: الفحوصات المخبرية، وأبرزها: السُكّري، التهاب الكبد الفيروسي بنوعيه B,C، إضافة إلى الإيدز.
الجدير بالذكر أن (هيئة الاتصالات) كشفت سابقا، عن ارتفاع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل، لتصل إلى مليار ريال في الربع الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 45%مقارنة بالربع الأول من عام 2020، بينما ارتفع المتوسط الشهري لعدد الطلبات بنسبة 33% ليصل إلى 2.9 مليون طلب.