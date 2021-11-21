بالفيديو.. صاحب شائعة إهداء تركي آل الشيخ سيارة فارهة لأحد الفنانين يعتذر عن معلوماته الخاطئة

اعترف الشاب الذي نشر مقطعا أمس يزعم فيه تقديم رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ سيارة فارهة بملايين الريالات هدية لأحد الفنانين، بعدم صحة ما نشره.
وأوضح الشاب في مقطع مصور له، أنه بعد تداول الفيديو الذي نشره من معرض الدرعية بموسم الرياض تبين له أن المعلومات التي ذكرها خاطئة ولم يتثبت منها.
وتقدم الشاب باعتذار إلى آل الشيخ لترويجه تلك المعلومات الخاطئة، داعيا الجميع إلى عدم نشر أي فيديو عبر مواقع التواصل إلا بعد التأكد من مصدره. وفق “أخبار 24”.
وكان آل الشيخ، وصف ما تم تداوله بالشائعة المغرضة والكذب المتعمد، مؤكدا أنه سيتقدم بشكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره.
الشاب الذي نشر مقطع يزعم فيه أن تركي آل الشيخ قدم هدية سيارة لأحد الفنانين بملايين الريالات .. يؤكد في مقطع فيديو جديد أن كلامه الذي نشره سابقاً غير صحيح ويعتذر عن ترويج هذه المعلومة الخاطئة .. ويدعو الجميع للتثبت وعدم نشر إي فيديو عبر مواقع التواصل إلا بعد التأكد من مصدره .
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— خبر عاجل (@AJELNEWS24) November 21, 2021