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أخبار محلية > خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا
21/11/2021   5:54 م

خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، بلغت 869 مخالفة، وذلك خلال الفترة من 9 / 4 / 1443هـ حتى 15 / 4 / 1443هـ .

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى من المخالفات بواقع 241، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 235، ثم منطقة المدينة المنورة 185، ومنطقة حائل 114، ومنطقة تبوك 38.

كما سجلت المنطقة الشرقية 30 مخالفة، ومنطقة عسير 17، ومنطقة الباحة 4، ومنطقة جازان 3، ومنطقة القصيم سجلت مخالفتين، ولم تسجل مناطق الحدود الشمالية والجوف، ونجران أية مخالفات. وفق “أخبار 24”.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

أخبار محلية
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