متحدث “الصحة”: نتوقع انتشارًا للإنفلونزا الموسمية بالمملكة

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأحد)، مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أن بعض الدول حول العالم تشهد انتشارًا لبؤر تفشي فيروس كورونا، بما يؤدي إلى الضغط على القطاعات الصحية في هذه البلدان.
وأشار إلى اتخاذ بعض البلدان لإجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا، مثل التأكيد على ارتداء الكمامة وفرض حجر صحي على غير المحصنين بلقاح كورونا، مؤكدًا أن هناك دولًا أعلنت أن العلاج لغير المحصنين ليس بالمجان.
وفيما يتعلق بالإنفلونزا الموسمية، أكد العبد العالي أنه من المتوقع أن تشهد المملكة انتشارًا للإنفلونزا الموسمية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية، والذي وصلت أعداد الحاصلين عليه في المملكة إلى نصف مليون شخص. وفق “أخبار 24”.
فيديو | متحدث #الصحة: نتوقع انتشارا لـ الإنفلونزا الموسمية في #المملكة#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/VIGyBGQoiw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2021
فيديو | متحدث #الصحة: دول تعلن أن العلاج لغير المحصنين ليس بالمجان .. و نحن في #المملكة نعيش في مستويات آمنة#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/WlxrlGYzd4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2021