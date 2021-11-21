صاحب “الجيب” المحترقة بجازان: الحادثة ليست الأولى والمجرمون أحرقوا منزلي وسيارتين سابقًا

قال المواطن راعي الريثي صاحب المركبة السياحية في جازان التي قام مجهولون بحرقها، إنه وزوجته وأبناءه الـ12 يعيشون في قلق مستمر منذ احتراق منزلهم قبل نحو شهر، وإن موضوع الحرائق استمر معهم حيث تم إحراق ثلاث مركبات يمتلكها.
وأضاف الريثي خلال حديثه لـ”أخبار 24″ أن آخر تلك الجرائم التي طالت ممتلكاته هي إحراق مركبته الوحيدة المتبقية لديه، وهي (جيب) قديمة قام بزخرفتها وأصبحت معلما سياحيا في محافظة الريث قبل أن تطالها أيدي المجرمين بإحراقها.
وبين الريثي أن أولى المركبات التي احترقت هي من نوع (هايلوكس) وقد اشتراها بـ143 ألف ريال، وأن السيارة الثانية التي تعرضت للحرق أيضا هي (جيب طويلة) كان قد اشتراها بـ60 ألف ريال، وآخر المركبات التي احترقت أول من أمس قيمتها 42 ألف ريال.
وأشار إلى أن الجيب المزخرفة التي احترقت مؤخرا، كان قام بزخرفتها والتجول بها في المناطق السياحية بمحافظة الريث الواقعة بمنطقة جازان قبل أن تطالها أيدي المجرمين.
وتجدر الإشارة إلى أن شرطة منطقة جازان، أعلنت اليوم عن إلقائها القبض على 5 أشخاص، ألحقوا الضرر بعدد من المركبات تخص أحد المواطنين. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على 5 مواطنين، وذلك بعد إلحاقهم الضرر بثلاث مركبات لمواطن بالريث وإحراقها لخلافات سابقة بينهم.