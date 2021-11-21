شاهد.. كيف تعامل وزير التعليم مع ارتباك طفلة خلال تقديمها حفل “اليوم العالمي للطفل”

شهد احتفال وزارة التعليم بمناسبة اليوم العالمي للطفل، اليوم (الأحد)، موقفًا تربويًا معبرًا لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع مقدمة الحفل الطفلة لمى الغانم.
ومع دخول الطفلة لمى إلى المسرح لتقديم إحدى فقرات الحفل، انتابها لحظة ارتباك ونسيان، انسحبت على إثرها على الفور من المسرح، وكان ذلك أمام وزير التعليم الذي قام بتشجيعها والتصفيق لها مع الحضور.
وعقب صعوده للمسرح توجه “آل الشيخ” إلى الطفلة لمى، وقال لها في كلمات تشجيعية: “ستصبحين نجمة في تقديم البرامج”.
وتداول مغردون المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بموقف وزير التعليم، معتبرين أنه موقف أبوي تربوي إنساني، وسيكون دافعًا للطفلة لمى في المستقبل. وفق “أخبار 24”.