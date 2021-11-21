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أخبار محلية > سفارة المملكة في سريلانكا تصدر تنويهًا للمواطنين القادمين من الخارج
21/11/2021   10:45 م

سفارة المملكة في سريلانكا تصدر تنويهًا للمواطنين القادمين من الخارج

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أصدرت سفارة المملكة لدى سريلانكا، اليوم (الأحد)، تنويها للمواطنين بتحديث إجراءات دخول البلاد.

وأوضحت أن إجراءات الدخول إلى دولة سريلانكا تتطلب فحص “pcr” قبل المغادرة بـ 72 ساعة، ولا يشترط فحص “pcr” في المطار للملقحين بالكامل.

كما تتطلب إجراءات الدخول شهادة تطعيم بجرعتين ضد “كوفيد 19” باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تعبئة الاستمارة الصحية، والحصول على تأشيرة الدخول عن طريق الموقع أو عند الوصول.

وأشارت إلى أنه من لم يتلق اللقاح أو لم يكمل الجرعة كاملة، فسيتم إخضاعه للحجر الصحي لمدة 14 يومًا وإجراء فحص “pcr”.

وشددت السفارة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، منوهة إلى أنه سيتم إحاطة المواطنين الكرام بما يستجد في هذا الشأن.

وفق “أخبار 24”.

سفارة المملكة في سريلانكا تصدر تنويهًا للمواطنين القادمين من الخارج

أخبار محلية
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