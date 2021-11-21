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أخبار محلية > مستشار قانوني: لا يوجد نص يمنع التجارة بـ “السوق السوداء”.. والقضاء على تلك الظاهرة بهذا الإجراء
21/11/2021   10:46 م

مستشار قانوني: لا يوجد نص يمنع التجارة بـ “السوق السوداء”.. والقضاء على تلك الظاهرة بهذا الإجراء

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أكد المستشار القانوني، الدكتور عمر الخولي، أنه لا يوجد محظور قانوني أو شرعي على التجارة في السوق السوداء، مبينًا أن المبدأ الدستوري العام هو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وأوضح خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الأحد)، أنه لتجريم هذه الأفعال ينبغي وضع نصوص وعقوبات محددة على ممارستها، لافتًا إلى أن ترك هذه الأمور يدفع البعض للتجارة والتلاعب بالأسعار وفقا للعرض والطلب.

وأشار إلى أن البعض يقوم بشراء تذاكر للفعاليات المختلفة بمبلغ 200 ريال ويقوم ببيعها في السوق السوداء بألفي ريال، منوهًا إلى أنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة من خلال بيع التذاكر إلكترونيًا وربطها بالهوية الوطنية.

وفق “أخبار 24”.

مستشار قانوني: لا يوجد نص يمنع التجارة بـ “السوق السوداء”.. والقضاء على تلك الظاهرة بهذا الإجراء

أخبار محلية
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