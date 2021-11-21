شاهد.. المذيعان “السبيعي وخيري” يعودان لتقديم نشرة الأخبار الأولى

عاد المذيعان مزيد السبيعي ومحمد خيري للظهور على شاشة التلفزيون، اليوم (الأحد)، من خلال تقديم نشرة الأخبار الأولى على القناة السعودية.
ونوهت قناة السعودية إلى أن عودة “السبيعي وخيري” للظهور عبر شاشتها يأتي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون، ومرور 56 عامًا على تأسيس التلفزيون السعودي.
وتفاعل عدد كبير من المغردين مع عودة المذيعين للظهور على شاشة التلفزيون، مؤكدين أن عودتهما تمثل بادرة وفاء في يوم التلفزيون وعودة للزمن الجميل.
بمناسبة #اليوم_العالمي_للتلفزيون..📺
المذيعان مزيد السبيعي ومحمد خيري يعودان لتقديم نشرة الأخبار الأولى.#التلفزيون_السعودي_56_عام #قناة_السعودية pic.twitter.com/ttZck2vdDC
— قناة السعودية (@saudiatv) November 21, 2021
وفق “أخبار 24”.