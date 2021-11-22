بالفيديو.. نجل الفنان محمد العلي يروي باكياً اللحظات الأخيرة بحياته.. وكيف وجده متوفى بمكتبه

لم يتمالك نجل الفنان محمد العلي دموعه خلال حديثه عن الساعات الأخيرة في حياة والده، وكيف وجده متوفى في مكتبه بالمنزل.
وقال فهد العلي نجل الفنان الراحل، إن والده لم يكن يعاني من شيء في أيامه الأخيرة سوى من حالة برد وزكام، لذا فإن وفاته كانت صادمة بالنسبة له.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه التقى بوالده في الساعة الثامنة مساءً في ليلة وفاته حيث طلب منه أن يقرأ له الأدوية لأن ليس معه نظارة القراءة.
ولفت إلى أنه دخل عليه المكتب في الصباح ووجده ساقطاً على الأرض ويده باردة وشفتيه زرقاء، مشيراً إلى أنه لم يستوعب الموقف في البداية وحاول تحريكه وإجراء تنفس صناعي له دون جدوى. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أنه تواصل مع بقية أفراد الأسرة ونقلوه إلى المستشفى خلال خمس دقائق فقط، حيث قام الأطباء بعمل إنعاش له وإعطائه حقنة في القلب، ليتم إخبارهم في النهاية بأنه توفى.
يرويها باكيا..
نجل الفنان الراحل “محمد العلي” يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FLxYk1XfV6
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 21, 2021