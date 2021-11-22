أعلنت شرطة منطقة الرياض أنه جرى بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة، القبض على مواطن و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، وذلك لقيامهم بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق المملكة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء والأموال وتعقب على مرتكبيها، أسفرت عن كشف عمليات النصب والاحتيال المالي التي قام بها المتهمون الأربعة.
وأوضح المتحدث أنه جرى القبض على المواطن في مدينة الرياض، بينما قبض على المقيمين الباكستانيين بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة.
وأضاف أن العمليات الاحتيالية تمثلت في بث روابط إلكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات لتأكيد مشروعية أنشطتهم.
وأشار إلى أن المتهمين انتهجوا عدة أساليب للتغرير بضحاياهم، وسرقة معلوماتهم الوطنية لإصدار وكالات إلكترونية بأسمائهم للاستيلاء على أموالهم، وذلك بتواطؤ المواطن مع المقيمين بسحب أموال الضحايا من المصارف المحلية بموجب وكالات إلكترونية وسندات بمبالغ مالية.
وبين أنه كان يتم إيداع المبالغ المالية في حسابات بنكية عائدة للمقيمين الذين عملوا على توفير الدعم اللوجستي بتأمين أدوات الاحتيال وفتح حسابات بنكية لهم واستخراج بطاقات الصرف الآلي للحسابات وأرقام اتصال وهمية، مكَّنتهم من السحب والإيداع وتحويل الأموال إلى خارج المملكة لآخرين في إحدى الدول العربية.
ولفت إلى أن ما تم الاستيلاء عليه بلغ 7 ملايين ريال، فيما ضبط بحوزتهم (1159) شريحة اتصال محلية و(25) جهاز اتصال، وأجهزة قارئ بصمة، وحواسيب -استخدمت في عملياتهم الاحتيالية- ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالرياض.
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وفق “أخبار 24”.