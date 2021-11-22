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اخبار رياضية > بعد منحهما الجنسية السعودية.. هذا ما قاله لاعبا النصر عبدالفتاح آدم ومختار علي
22/11/2021   7:09 ص

بعد منحهما الجنسية السعودية.. هذا ما قاله لاعبا النصر عبدالفتاح آدم ومختار علي

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علق لاعبا فريق النصر عبدالفتاح آدم ومختار علي، على صدور الموافقة السامية قبل أيام، بمنحهما الجنسية السعودية ضمن عدد من الشخصيات العاملة بمختلف المجالات.

وقال عبدالفتاح آدم إنه عاجز عن شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن الجنسية السعودية كانت حلماً عظيماً تحقق، وأنه سيبذل كل جهده لخدمة وطنه الذي وله على أرضه الطاهرة وعلمه كل شيء.

فيما قال مختار علي إنه يشعر بالفخر والشرف لحمله الجنسية السعودية، ويعتبرها حافزاً له لتقديم كل ما يستطيع لخدمة هذه الأرض ورد الدين لقيادتها وأهلها، مقدماً الشكر والامتنان لقيادة البلاد. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أنه في يوم الـ 11 من نوفمبر الجاري، صدرت الموافقة السامية بمنح عدد من أصحاب الكفاءات الجنسية السعودية وكان بينهم 3 لاعبين كرة قدم، هم ثنائي النصر بالإضافة إلى لاعب الاتحاد هارون كامارا.

بعد منحهما الجنسية السعودية.. هذا ما قاله لاعبا النصر عبدالفتاح آدم ومختار علي

اخبار رياضية
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