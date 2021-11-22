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أخبار محلية > أخصائية توضح أبرز علامات الإصابة باضطراب “الهشاشة النفسية”.. والتأثيرات المُصاحبة له
22/11/2021   7:08 ص

أخصائية توضح أبرز علامات الإصابة باضطراب “الهشاشة النفسية”.. والتأثيرات المُصاحبة له

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أوضحت أخصائية الإرشاد النفسي والتربوي، ميساء شلدان، بعض العلامات التي تدل على إصابة الشخص باضطراب “الهشاشة النفسية”، والتأثيرات المصاحبة له.

وبيّنت شلدان في لقاء على قناة “الإخبارية”، أن علامات الإصابة بهذا الاضطراب تتضمن الميل للبكاء السريع والغضب في أغلب المواقف، وسرعة الشعور بالانهزام في مواجهة التحديات.

ولفتت إلى أن هذا الأمر يقود إلى الشعور بالتوتر والقلق والهروب لحالات إدمان الطعام وأجواء معينة يتعلق بها المُصاب، مشيرةً إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بـ”الهشاشة النفسية” لشعورهن بالحاجة الدائمة للحماية. وفق “أخبار 24”.

أخصائية توضح أبرز علامات الإصابة باضطراب “الهشاشة النفسية”.. والتأثيرات المُصاحبة له

أخبار محلية
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