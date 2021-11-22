بالفيديو.. هذا ما قاله مواطنون عن “بوليفارد رياض سيتي” في حلته الجديدة

أبدى مواطنون رأيهم في التطور الذي شهدته منطقة “بوليفارد رياض سيتي” ضمن موسم الرياض، وكيف تغيرت عن السابق.
وقال عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، إن منطقة “بوليفارد رياض سيتي” كانت أكبر من حيث حجمها وعدد الفعاليات مقارنة بما ظهرت عليه في موسم 2019.
ولفتوا إلى أن الفعاليات فيها كانت جميلة وممتعة، كما أن لديهم طموحات بأن تكون أفضل خلال المواسم المقبلة.
#سؤال_اليوم | كيف وجدت #بوليفارد_رياض_سيتي بحلته الجديدة؟ #الإخبارية pic.twitter.com/kqiwQxlU0X
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2021
وفق “أخبار 24”.