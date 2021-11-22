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أخبار محلية > بالفيديو.. هذا ما قاله مواطنون عن “بوليفارد رياض سيتي” في حلته الجديدة
22/11/2021   7:08 ص

بالفيديو.. هذا ما قاله مواطنون عن “بوليفارد رياض سيتي” في حلته الجديدة

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أبدى مواطنون رأيهم في التطور الذي شهدته منطقة “بوليفارد رياض سيتي” ضمن موسم الرياض، وكيف تغيرت عن السابق.

وقال عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، إن منطقة “بوليفارد رياض سيتي” كانت أكبر من حيث حجمها وعدد الفعاليات مقارنة بما ظهرت عليه في موسم 2019.

ولفتوا إلى أن الفعاليات فيها كانت جميلة وممتعة، كما أن لديهم طموحات بأن تكون أفضل خلال المواسم المقبلة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هذا ما قاله مواطنون عن “بوليفارد رياض سيتي” في حلته الجديدة

أخبار محلية
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