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أخبار محلية > لقاء تلفزيوني قديم يُظهر مدى تواضع الملك فهد واهتمامه بالمواطنين
22/11/2021   7:09 ص

لقاء تلفزيوني قديم يُظهر مدى تواضع الملك فهد واهتمامه بالمواطنين

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أظهر مقطع فيديو، جزءاً من لقاء قديم للملك فهد على التلفزيون السعودي، حينما كان وزيراً للداخلية.

وظهر الملك فهد خلال لقائه في برنامج “مؤتمر صحفي” عام 1392هـ، متواضعاً ويهتم بمسألة الاعتناء بالمواطنين من قبل المسؤولين.

وقدم الملك فهد اعتذاره للمواطنين في حال حدوث لبس أو تقصير في الأجوبة التي قدمها خلال اللقاء، كما دعا المسؤولين إلى التقرب من المواطنين عبر المشاركة في الندوات التلفزيونية.

وفق “أخبار 24”.

لقاء تلفزيوني قديم يُظهر مدى تواضع الملك فهد واهتمامه بالمواطنين

أخبار محلية
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