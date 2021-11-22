لقاء تلفزيوني قديم يُظهر مدى تواضع الملك فهد واهتمامه بالمواطنين

أظهر مقطع فيديو، جزءاً من لقاء قديم للملك فهد على التلفزيون السعودي، حينما كان وزيراً للداخلية.
وظهر الملك فهد خلال لقائه في برنامج “مؤتمر صحفي” عام 1392هـ، متواضعاً ويهتم بمسألة الاعتناء بالمواطنين من قبل المسؤولين.
وقدم الملك فهد اعتذاره للمواطنين في حال حدوث لبس أو تقصير في الأجوبة التي قدمها خلال اللقاء، كما دعا المسؤولين إلى التقرب من المواطنين عبر المشاركة في الندوات التلفزيونية.
من ذاكرة التلفزيوني السعودي 1392هـ
تزامناً مع #اليوم_العالمي_للتلفزيون، لقاء جميل من برنامج “مؤتمر صحفي” مع #الملك_فهد رحمه الله عندما كان النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية آنذاك، يظهر من خلال اللقاء مدى ثقافة “الفهد” وتواضعه وسعة أخلاقه واهتمامه بالوطن والمواطن. pic.twitter.com/i5yPvJ6PzA
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) November 21, 2021
وفق “أخبار 24”.