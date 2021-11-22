حذّر خلالها من سوء الاستخدام.. “الصحة الخليجي” يوضح 5 حقائق مهمة حول المضادات الحيوية

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، 5 حقائق مهمة حول المضادات الحيوية حذر خلالها من بعض حالات سوء الاستخدام.
وبيّن المجلس، أن تلك الحقائق تتضمن بأن المضادات أدوية تعالج العدوى البكتيرية مثل التهاب المسالك البولية، كما أن سوء استخدامها قد يؤدي إلى بكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والتي تُعد واحدة من أكبر مهددات الصحة العالمية.
ولفت إلى أن بعض أنواع المضادات غير مناسبة للحوامل أو المرضعات كتجنب أخذ البنسلين في حالة الرضاعة لأنه قد ينتقل من حليب الأم إلى الرضيع، إلى جانب عدم إمكانية علاج العدوى الفيروسية بها مثل بعض أنواع عدوى الجهاز التنفسي.
ونوه إلى أن بعض المضادات يؤثر على فاعلية موانع الحمل الهرمونية لأن تلك المضادات قد تزيد من الإنزيمات في الجسم، وتؤثر سلباً على موانع الحمل الهرمونية.
وفق “أخبار 24”.