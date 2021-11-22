نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > حذّر خلالها من سوء الاستخدام.. “الصحة الخليجي” يوضح 5 حقائق مهمة حول المضادات الحيوية
22/11/2021   7:09 ص

حذّر خلالها من سوء الاستخدام.. “الصحة الخليجي” يوضح 5 حقائق مهمة حول المضادات الحيوية

+ = -
677

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، 5 حقائق مهمة حول المضادات الحيوية حذر خلالها من بعض حالات سوء الاستخدام.

وبيّن المجلس، أن تلك الحقائق تتضمن بأن المضادات أدوية تعالج العدوى البكتيرية مثل التهاب المسالك البولية، كما أن سوء استخدامها قد يؤدي إلى بكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والتي تُعد واحدة من أكبر مهددات الصحة العالمية.

ولفت إلى أن بعض أنواع المضادات غير مناسبة للحوامل أو المرضعات كتجنب أخذ البنسلين في حالة الرضاعة لأنه قد ينتقل من حليب الأم إلى الرضيع، إلى جانب عدم إمكانية علاج العدوى الفيروسية بها مثل بعض أنواع عدوى الجهاز التنفسي.

ونوه إلى أن بعض المضادات يؤثر على فاعلية موانع الحمل الهرمونية لأن تلك المضادات قد تزيد من الإنزيمات في الجسم، وتؤثر سلباً على موانع الحمل الهرمونية.

حقائق عن المضادات

وفق “أخبار 24”.

حذّر خلالها من سوء الاستخدام.. “الصحة الخليجي” يوضح 5 حقائق مهمة حول المضادات الحيوية

أخبار محلية, طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185971.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.