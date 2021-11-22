“الغذاء والدواء الأمريكية” تسمح باستخدام الواقع الافتراضي في علاج ألم الظهر المزمن

قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، السماح باستخدام نظام “الواقع الافتراضي” كعلاج لألم الظهر المزمن.
وأوضحت الإدارة الأمريكية، أن البرنامج الذي يحمل اسم “EaseVRx” يُعالج الألم من خلال الاسترخاء والتشتيت وتحسين الوعي بالإشارات الداخلية، مبينةً أن السماح به جاء بعد دراسة استمرت 8 أسابيع على 179 شخصاً.
ويشتمل العلاج الجديد على نظارة رأس وجهاز يضخم صوت أنفاس المُستخدم؛ للمساعدة في تمارين التنفس، وذلك بهدف مساعدة الناس في التعرف على أنماط التفكير والعواطف المختلفة وفهمها.
وكشف قرابة ثلثي المرضى الذين استخدموا الجهاز خلال التجارب، عن انخفاض الألم بنسبة 30%، وهو ما عزز انضمام العلاج إلى القائمة المُختصرة من العلاجات الرقمية التي وافقت عليها الوكالة على مدار السنوات القليلة الماضية. وفق “أخبار 24”.
واعتبرت إدارة الغذاء والدواء، أن نظام الواقع الافتراضي يمكن أن يكون خياراً بديلاً للأدوية الأفيونية لآلام الظهر، في ظل ما أظهرته العديد من الأبحاث حول إمكانية أن تكون الأساليب النفسية علاجات فعالة للألم المزمن لبعض الأشخاص.