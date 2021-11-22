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أخبار محلية > الزعاق: موسم البرد الفعلي يبدأ بعد 13 يومًا.. وهذه أنواع البرودة
22/11/2021   7:08 ص

الزعاق: موسم البرد الفعلي يبدأ بعد 13 يومًا.. وهذه أنواع البرودة

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أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن البرودة تنقسم إلى قسمين: الأول “مقاسة” والآخر “محسوسة”، مبينًا أن الأول تقيسه الأجهزة والثاني تحسه الأجساد.

وأشار إلى أن البرودة المقاسة تعتمد على جهاز القياس الزئبقي والكحولي، لافتًا إلى أن البرودة المحسوسة تعتمد على درجة الحرارة المقاسة وحركة الرياح والرطوبة.

وأضاف أن بوادر البرد تبدأ في أواخر الوسم كهذه الأيام، والبرد الفعلي يبدأ بالمربعانية والشبط والعقارب، منوها إلى أنه بعد 13 يومًا سيبدأ موسم المربعانية وهو بداية البرد الفعلي، وأكثر أيام السنة برودة سيكون بعد 30 يومًا. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن انخفاض درجة الحرارة وتلاشي الرطوبة وتوقف حركة الرياح يولد الصقيع، موضحًا أن برد الوسم “ناهم” لوجود حركة الرياح الدافئة، أما برد المربعانية “رطب” لوجود الرطوبة، وبرد الشبط “جاف” لتلاشي الرطوبة.

الزعاق: موسم البرد الفعلي يبدأ بعد 13 يومًا.. وهذه أنواع البرودة

أخبار محلية
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