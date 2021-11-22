الزعاق: موسم البرد الفعلي يبدأ بعد 13 يومًا.. وهذه أنواع البرودة

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن البرودة تنقسم إلى قسمين: الأول “مقاسة” والآخر “محسوسة”، مبينًا أن الأول تقيسه الأجهزة والثاني تحسه الأجساد.
وأشار إلى أن البرودة المقاسة تعتمد على جهاز القياس الزئبقي والكحولي، لافتًا إلى أن البرودة المحسوسة تعتمد على درجة الحرارة المقاسة وحركة الرياح والرطوبة.
وأضاف أن بوادر البرد تبدأ في أواخر الوسم كهذه الأيام، والبرد الفعلي يبدأ بالمربعانية والشبط والعقارب، منوها إلى أنه بعد 13 يومًا سيبدأ موسم المربعانية وهو بداية البرد الفعلي، وأكثر أيام السنة برودة سيكون بعد 30 يومًا. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن انخفاض درجة الحرارة وتلاشي الرطوبة وتوقف حركة الرياح يولد الصقيع، موضحًا أن برد الوسم “ناهم” لوجود حركة الرياح الدافئة، أما برد المربعانية “رطب” لوجود الرطوبة، وبرد الشبط “جاف” لتلاشي الرطوبة.
بقي ثلاثة عشر يوماً وينتهي الوسم:
وتبدأ المربعانية ، وهي موسم بداية البرد الفعلي
فأولها برد معتدل ورطب
وآخر نجومها مع بداية الشبط هو البرد الأقسى بالسنة
يعني بعد 30 يوماً سنعيش أبرد أيام السنة وهو موسم برد الأزيرق والذي سمي بهذا لأن الأجساد تزرق من شدته
pic.twitter.com/A2SMOoALfF
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 21, 2021