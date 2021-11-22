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أخبار محلية > استشاري بـ”الصحة” يرد على معلومات خاطئة نقلها حساب إخباري بشأن ضعف المناعة بسبب إجراءات كورونا
22/11/2021   7:08 ص

استشاري بـ”الصحة” يرد على معلومات خاطئة نقلها حساب إخباري بشأن ضعف المناعة بسبب إجراءات كورونا

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رد استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبد الله عسيري، على تفسير خاطئ من جانب أحد الحسابات الإخبارية على موقع “تويتر” لبعض المعلومات التي نُسبت لوزارة الصحة اليوم (الأحد).

وصحح عسيري فهمًا خاطئًا من الحساب الإخباري لتصريحات لوزارة الصحة، قالت خلالها إن إجراءات كورونا الاحترازية تسببت في ضعف المناعة وزيادة الأعراض الشديدة للإنفلونزا الموسمية، حيث أكد عسيري أن الاحترازات لا تضعف المناعة، مشيرًا إلى أن 10% من المجتمع يصابون سنويًا بالإنفلونزا، ثم يتعافون ويمتلكون أجسامًا مضادة.

وأوضح أن هذه الأجسام المضادة المكتسبة هذا الشتاء توفر حماية جزئية من مضاعفات الإنفلونزا في الشتاء الذي يليه، مؤكدًا أن الشتاء الماضي شهد اختفاءً شبه كلي للإنفلونزا بفضل احترازات كورونا. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون مستويات الأجسام المضادة هذا الشتاء أقل من المعتاد، الأمر الذي يعرض نسبة أكبر من الناس لمضاعفات الإنفلونزا الموسمية، مؤكدًا أن الحصول على اللقاح هو الحل الأمثل لهذه المشكلة.

استشاري بـ”الصحة” يرد على معلومات خاطئة نقلها حساب إخباري بشأن ضعف المناعة بسبب إجراءات كورونا

أخبار محلية
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