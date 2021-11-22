وزير “الصحة”: منزل “منتصف الطريق” بالدرعية مرحلة انتقالية نحو الاندماج في المجتمع

أشاد وزير الصحة، فهد الجلاجل، بمنزل “منتصف الطريق”، الذي تم تدشينه، اليوم (الأحد)، في محافظة الدرعية بسعة 126 سريريًا، والذي يعد خطوة مهمة لدمج المتعافين من الإدمان، وعودتهم إلى بيئتهم الطبيعية.
وأوضح أن هذا المشروع يعد إسهاما فعالا في دعم جهود مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين، مبينًا أنه يأتي في إطار جهود تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتفاعل مؤسسات المجتمع مع برامج وزارة الصحة.
وأشار إلى أن منزل “منتصف الطريق” يمثل مرحلة انتقالية نحو العودة إلى الاندماج في المجتمع عبر توفير بيئة علاجية وتأهيلية متكاملة، تقدم خدمات علاجية وتأهيلية متميزة بالمنزل، إلى جانب مرافق تأهيلية وترفيهية متكاملة، تمنح المستفيد فرصة البقاء طوال مدة البرنامج. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن شركة “سابك”، دشنت اليوم بالتعاون مع “وزارة الصحة” و”محافظة الدرعية” بمنطقة الرياض “منزل منتصف الطريق” بقيمة 54 مليون ريال، في خطوة مساهمة نحو جهود مكافحة المخدرات.