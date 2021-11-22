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أخبار محلية > كان بانتظاره في المطار.. نجل الشهيد “المتحمي” يروي قصة استقباله لنبأ استشهاد والده بطائرة الأمير منصور بن مقرن
22/11/2021   7:08 ص

كان بانتظاره في المطار.. نجل الشهيد “المتحمي” يروي قصة استقباله لنبأ استشهاد والده بطائرة الأمير منصور بن مقرن

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روى نجل الشهيد سعود المتحمي، سلمان المتحمي، اليوم (الأحد)، كيف استقبل نبأ استشهاد والده في حـادث تحطم طائرة مروحية كانت تقل نائب أمير منطقة عسير السابق الأمير منصور بن مقرن قبل 4 سنوات.

وقال، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إن والده كان قد أبلغه بموعد قدومه وطلب منه الحضور للمطار لاستقباله عند العودة، إلا أن انتظاره طال دون أن يأتي والده، ليصله توجيه من أمير عسير آنذاك الأمير فيصل بن خالد بالتوجه إليه، ليخبره باستشهاد والده.

وأضاف أن إخبار والدته بالأمر كان أبرز ما يشغل باله في هذا الوقت، ولذلك قرر أن يخبر إخوته بألا يسمحوا بدخول أحد للبيت، ثم انفرد بوالدته وأخبرها أن الطائرة فقدت مع إعطائها بصيصًا من الأمل في نجاته، كنوع من التمهيد لإخبارها باستشهاد والده، إلا أن جدته استشعرت الخطر بعد أن لاحظت عدم مهاتفته لها طوال اليوم. وفق “أخبار 24”.

كان بانتظاره في المطار.. نجل الشهيد “المتحمي” يروي قصة استقباله لنبأ استشهاد والده بطائرة الأمير منصور بن مقرن

أخبار محلية
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