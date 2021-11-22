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أخبار محلية > 3 أيام في الصحراء بزجاجة مياه صغيرة.. السوداني صاحب مقطع “مرحب بالفزعة” يروي تفاصيل ساعات الرعب التي عاشها
22/11/2021   7:08 ص

3 أيام في الصحراء بزجاجة مياه صغيرة.. السوداني صاحب مقطع “مرحب بالفزعة” يروي تفاصيل ساعات الرعب التي عاشها

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روى المقيم السوداني الذي تم إنقاذه بواسطة فرق البحث والإنقاذ السعودي “برق” خلال الأيام القليلة الماضية، قصة الساعات الصعبة التي عاشها في الصحراء قبل إنقاذه، والتي عُرفت بين مستخدمي تويتر بـ”مرحب بالفزعة”.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أنه يعمل سائقًا لشاحنة نقل، وكان في رحلة من الرياض إلى محافظة رابغ لنقل أعلاف، وبعد سيره لمسافة تصل إلى 20 كيلومترًا، فقد الطريق بعد أن توقف تطبيق خرائط كان قد اعتمد عليه في التعرف على طريق مختصر إلى مزرعة تقع في الصحراء القاحلة.

وأضاف أنه بعد مرور عدة ساعات من فقدان الطريق، انخفضت سرعة السيارة وانحرفت لتغوص إطاراتها في الرمال، ليقرر بعدها المبيت في سيارته والانتظار حتى الصباح ليبدأ محاولاته لإخراج سيارته من الرمال.

وقال إنه حاول أكثر من مرة إخراج عجلات السيارة من الرمال باستخدام بعض الأخشاب، إلا أن ذلك أدى إلى تفاقم الموقف، ليمر يومان على بقائه بهذا الموقع، وهو لا يملك سوى زجاجة مياه صغيرة. وفق “أخبار 24”.

وتابع أنه في اليوم الثالث، بدأ اليأس يتسلل إلى قلبه، وأثناء محاولته البحث عن حل للأزمة، رأى سيارة تمر بالقرب من موقعه ونجح في لفت انتباهها، وبالفعل تمكن من التواصل مع سائقها، والذي أمده بالخبز والماء واقترح عليه الذهاب إلى منطقة جبلية لالتقاط الشبكة عبر هاتفه، وهو ما نفذه المقيم السوداني، لينجح في التواصل مع الدفاع المدني، والذي أوصله بدوره لفريق “برق”.

3 أيام في الصحراء بزجاجة مياه صغيرة.. السوداني صاحب مقطع “مرحب بالفزعة” يروي تفاصيل ساعات الرعب التي عاشها

أخبار محلية
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