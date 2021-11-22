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أخبار محلية > هل يجوز للمرأة التي تعاني من أمراض نفسية أن تجهض جنينها؟.. الشيخ “المنيع” يرد
22/11/2021   7:07 ص

هل يجوز للمرأة التي تعاني من أمراض نفسية أن تجهض جنينها؟.. الشيخ “المنيع” يرد

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم إقدام المرأة على إجهاض جنينها في حال معاناتها من أمراض نفسية.

وقال المنيع خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الإقدام على هذا الأمر خطأ ويعتبر في الواقع إثماً وعدواناً على هذا الجنين.

وأضاف أن الجنين أمانة عند أمه ويجب عليها الاعتناء به وبنفسها، وفي حال الاعتداء عليه فإنها تُعاقب على ذلك من الله عز وجل.

وفق “أخبار 24”.

هل يجوز للمرأة التي تعاني من أمراض نفسية أن تجهض جنينها؟.. الشيخ “المنيع” يرد

أخبار محلية
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