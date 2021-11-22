هل يستحق المتقاعدون وغير الموظفين معاشاً في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟ مسؤول يوضح

حسم وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، سلطان الجريس، الجدل بشأن أحقية المتقاعدين وغير الموظفين والباحثين عن العمل، في الحصول على المعاش الذي يوفره نظام الضمان الاجتماعي المطور.
وأكد “الجريس”، خلال استضافته في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن المعيار الأساسي الذي يتم على أساسه منح المعاش هو دخل الأسرة، حيث يتم منح المعاش للأسر في حال كان دخلهم لا يوفر احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن هذا المعيار ينطبق أيضا على غير الموظفين والمتقاعدين.
وأبان أن الباحثين عن عمل يحصلون على إعانة خاصة من خلال برنامج “حافز”، فيما يتم منح معاش الضمان الاجتماعي للأسر بناءً على دخلها.
يذكر أن الوزارة، فعّلت في وقت سابق، نظام الضمان الاجتماعي المطور لدعم الأسر الأشد احتياجا، مشيرة إلى أن التسجيل في النظام يتم عبر الرابط المخصص لذلك.
نظام الضمان الاجتماعي المطور..
وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي: المعايير تشمل الموظف وغير الموظف أو المتقاعد، والاستبعاد يكون بحسب الدخل#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wrsxjY3mBZ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 21, 2021
وفق “أخبار 24”.