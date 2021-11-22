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أخبار محلية > جامعة الإمام تعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا
22/11/2021   1:21 م

جامعة الإمام تعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فتح بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا، ومنح عدد من طلاب الدراسات العليا فرصاً أخرى، بالإضافة لإعادة تشكيل مجلس عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

ووافق مجلس الجامعة في اجتماعه أمس (الأحد) على ندب وإعارة عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى الجهات الحكومية والشركات، وكذلك على ترشيح عدد من أعضاء هيئة التدريس لمجلس عمادات مساندة ومجالس الكليات.

وأقر المجلس موافقته على منح إجازات تفرغ علمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى نقل عدد من المعيدين والمحاضرين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة. وفق “أخبار 24”.

جامعة الإمام تعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا

أخبار محلية
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