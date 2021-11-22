حذر استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور حافظ الفالح، من لعب الأطفال بأوراق شجرة “العْشَر” البرية المنتشرة في البرية ووسط الأحياء، وخاصة مع بدء موسم “الكشتات” وطلعات البر.
وأوضح الفالح، عبر مقطع فيديو، أنها شجرة جميلة، ولكن أوراقها تفرز مادة حليبية شديدة الخطورة على العين وقد تسبب العمى.
وأشار إلى أنه في حال ملامسة الشخص تلك المادة لأي سبب، يجب عليه غسل يديه جيدًا على الفور؛ حتى لا تتأذى العين عند ملامستها.
بدأ موسم الكشتات وطلعات البر الله يونّسكم 😍 ونذكر بالتحذير من اللعب بأوراق شجرة العْشَر البرية المنتشرة في كل مكان شجرة جميلة ولكن أوراقها تفرز مادة حليبية شديدة الخطورة على العين وقد تسبب العمى لاقدر الله ونبهوا اطفالكم لايلعبون بها الله يحفظ الجميع 🙏🌷 pic.twitter.com/uGrMp0Vrdp
— د. حافظ الفالح (@hafezalfaleh) November 21, 2021
وفق “أخبار 24”.