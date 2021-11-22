نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الاتصالات” توقع مذكرة مع “هدف” لدعم مندوبي التوصيل بـ3 آلاف ريال شهريًا
22/11/2021   1:26 م

“الاتصالات” توقع مذكرة مع “هدف” لدعم مندوبي التوصيل بـ3 آلاف ريال شهريًا

+ = -
690

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تنصّ على تقديم دعم مالي يصل إلى 3 آلاف ريال شهريًا لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الذين يستفيدون من هذا الدعم هم الحاصلون على وثيقة العمل الحر المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عدد محدد من طلبات التوصيل بشكل شهري.

وأشارت إلى أن المذكرة الموقعة تهدف إلى تشجيع الشباب السعودي في تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل.

"الاتصالات" توقع مذكرة مع "هدف" لدعم مندوبي التوصيل بـ3 آلاف ريال شهريًا

وفق “أخبار 24”.

“الاتصالات” توقع مذكرة مع “هدف” لدعم مندوبي التوصيل بـ3 آلاف ريال شهريًا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885186034.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.