“الاتصالات” توقع مذكرة مع “هدف” لدعم مندوبي التوصيل بـ3 آلاف ريال شهريًا

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تنصّ على تقديم دعم مالي يصل إلى 3 آلاف ريال شهريًا لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الذين يستفيدون من هذا الدعم هم الحاصلون على وثيقة العمل الحر المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عدد محدد من طلبات التوصيل بشكل شهري.
وأشارت إلى أن المذكرة الموقعة تهدف إلى تشجيع الشباب السعودي في تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل.
وفق “أخبار 24”.