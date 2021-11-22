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اخبار رياضية > قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على آلية دخول الجماهير لاستاد الملك فهد في نهائي دوري الأبطال
22/11/2021   1:27 م

قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على آلية دخول الجماهير لاستاد الملك فهد في نهائي دوري الأبطال

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يستضيف استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يوم غد (الثلاثاء)، المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بين فريقي الهلال ونظيره بوهانج ستيلرز الكوري.

وأكد الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، أن نادي الهلال وضع عدة توضيحات بشأن آلية دخول الجماهير إلى الاستاد، والتي منها فتح البوابات بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا، ما لم يحدث تكدس كبير.

وأضاف “الفراج”، خلال حديثه في برنامج “أكشن مع وليد” المذاع على قناة “MBC” أكشن، أن الدخول لن يكون إلا بتذاكر، وستتم قراءتها بالباركود.

وأشار إلى أن البوابة رقم “1” ستكون مخصصة لـمالكي تذاكر “VIP” بريميوم، في حين ستكون بوابات “2 و3 و4” مخصصة للسيارات والعائلات والمشاة للتذاكر الموحدة.

ونبه بأن البوابة رقم “5” مخصصة لدخول حافلات الفريقين والإعلام والتذاكر البلاتينية، في حين ستكون البوابة رقم “6” مخصصة لأصحاب تذاكر بريميوم الجنوبية والمشاة، بينما ستخصص البوابتان “7 و8” لدخول كبار الشخصيات.

وفق “أخبار 24”.

قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على آلية دخول الجماهير لاستاد الملك فهد في نهائي دوري الأبطال

اخبار رياضية
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