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اخبار رياضية > اليوم.. انطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات بمشاركة 16 فريقاً
22/11/2021   1:29 م

اليوم.. انطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات بمشاركة 16 فريقاً

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تنطلق اليوم (الإثنين)، النسخة الأولى من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، بمشاركة 16 فريقًا.

وتقام مباريات البطولة في 3 مدن (الرياض، وجدة، والدمام) بتواجد 6 فرق من كل منطقة (باستثناء الدمام أربعة فرق).

وتقام البطولة بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام، إلى بطولة المملكة النهائية المقررة إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وتشارك المنطقة الوسطى، بفرق، الهمة، والسهام الزرقاء، والتحدي، وسما، واتحاد الرياض، واليمامة، فيما سيمثل المنطقة الغربية، كل من فرق، الكرة المشتعلة، واتحاد القوة، والليث الأبيض، ونسور جدة، والعاصفة، ومراس، ويمثل المنطقة الشرقية فرق، الواحة، واتحاد النسور، وشعلة الشرقية، والمملكة النسائي. وفق “أخبار 24”.

اليوم.. انطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات بمشاركة 16 فريقاً

اخبار رياضية
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