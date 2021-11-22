بالفيديو : وزراء دفاع دول الخليج يدشنون مقر القيادة العسكرية الموحدة بالرياض

دشن وزراء الدفاع في دول الخليج العربية مقر القيادة العسكرية الموحدة الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
وعقد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثامن عشر، اليوم (الإثنين)، بمقر الأمانة العامة بالرياض.
وتناول الاجتماع العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.
وأعرب الوزراء عن خالص الشكر والامتنان لقادة دول المجلس على الاهتمام الكبير بالعمل العسكري المشترك، وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة.
وزراء الدفاع في دول الخليج يدشنون مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في #الرياض @h_alsufayan pic.twitter.com/BrZlkuZqcX
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 22, 2021
وفق “أخبار 24”.