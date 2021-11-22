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أخبار محلية > بالصور : “شؤون الحرمين” : تخصيص 51 باباً لتسهيل الدخول والخروج من المسجد الحرام
22/11/2021   4:44 م

بالصور : “شؤون الحرمين” : تخصيص 51 باباً لتسهيل الدخول والخروج من المسجد الحرام

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تخصيص 51 بابًا لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين في المسجد الحرام.

وأبانت أن إدارة الأبواب تشرف على جميع أبواب المسجد الحرام التي يتم فتحها حسب الحاجة، فضلا عن توفير مراقبين على هذه الأبواب لمنع دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه.

ونوهت بأن أبواب المسجد الحرام لها أسماء وأرقام لمساعدة مرتادي المسجد على الدخول، وتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم.

وأكدت أن المراقبين يعملون على مدار 24 ساعة لمباشرة مهامهم الأساسية في متابعة الأبواب، وأيضا التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السعودي لإسعاف من يتعرض إلى وعكة صحية من زوار المسجد الحرام.
صورصور

وفق “أخبار 24”.

بالصور : “شؤون الحرمين” : تخصيص 51 باباً لتسهيل الدخول والخروج من المسجد الحرام

أخبار محلية
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