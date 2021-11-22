“الشورى” يطالب باستحداث قروض اجتماعية وفرض ضوابط رقابية على المسلسلات والأعمال الفنية

طالب مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، بنك التنمية الاجتماعية، باستحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، وإعداد دراسة فنية لاستبدال فروع البنك المستأجرة في بعض المدن والمحافظات إلى فروع رقمية أو شبه رقمية تقدم الخدمات إلى المستفيدين.
كما أوصى المجلس، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالإسراع في دراسة تأثير الإعفاء من المقتطع المالي للهيئة من تذاكر دخول الجمهور لصالات العرض على زيادة حضورهم، وتعزيز صناعة السينما بالمملكة.
وشدد على الإسراع في إعداد مشروع النظام الموحّد للإعلام، وفرض ضوابط رقابية خاصة على المسلسلات والأعمال الفنية قبل عرضها، والتي يمس محتواها تاريخ وتراث المملكة وقضاياه في المجتمع.
من جانب آخر، وافق المجلس على تعديل مادة من مواد نظام المحاماة.
يذكر أن ذلك جاء خلال الجلسة العادية العاشرة للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي، وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، محمد أبوساق. وفق “أخبار 24”.