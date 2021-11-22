“التحالف”: تنفيذ 27 عملية استهداف في مأرب والساحل الغربي ومقتَل 115 عنصراً حوثيًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الإثنين)، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد عناصر المليشيا الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضح التحالف أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 16 آليه عسكرية، والقضاء على 115 عنصراً إرهابياً.
وعلى جبهة الساحل الغربي، أوضح التحالف أنه قواته استهدفت آليات عسكرية، وموقع لتخزين الصواريخ البالستية، حيث تم تنفيذ 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
وشدد التحالف على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم. وفق “أخبار 24”.