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أخبار محلية > “الزكاة” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم
22/11/2021   5:00 م

“الزكاة” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي.

وشددت على تقديم هذه الإقرارات في موعدٍ أقصاه 30 نوفمبر الحالي، وذلك لتجنب غرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، والتي تقدر قيمتها بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر، أو من خلال بريدها الإلكتروني، أو المحادثات الفورية عبر موقعها الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.

“الزكاة” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم

أخبار محلية
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