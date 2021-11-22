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22/11/2021   6:35 م

بالفيديو.. والد الطفل الذي قبل وزير الإعلام رأسه يروي التفاصيل

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روى الفنان حسن خيرات قصة الفيديو المتداول لتقبيل وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي رأس ابنه أثناء تكريمه خلال مناسبة اليوم العالمي للتلفزيون.

وقال خيرات إنه أثناء تواجده في الاحتفال المقام بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، الذي أقيم مساء أمس (الأحد)، كان يرافقه ابنه محمد، الذي شارك في لوحة فنية قدّمها أمام وزير الإعلام ماجد القصبي.

وأضاف خيرات أنه أثناء تكريمه طلب من الوزير تقديم التكريم لابنه محمد الذي كان يرافقه، فما كان من الوزير إلا أن قدّم لابنه الدرع التذكارية وقام بتقبيله على رأسه.

وبيّن أن سبب تكريمه هو تقدمه بمبادرة لإعادة تفعيل فرقة مسرح التلفزيون، التي أُوقفت سابقا، وأن ذلك صادف مناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، وكان عنوان مبادرته “إبراز الهوية الوطنية للموسيقى السعودية عبر الإعلام”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. والد الطفل الذي قبل وزير الإعلام رأسه يروي التفاصيل

أخبار محلية
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