“أبشر” توضح تفاصيل خدمة التقارير المعتمدة وخطوات الوصول لها

أوضحت منصة “أبشر” تفاصيل خدمة إصدار التقارير المعتمدة إلكترونيًا عبر التطبيق وطريقة الوصول لها.
وأكدت أن خدمة تقارير “أبشر” تمكّن المستفيد من إصدار تقارير شاملة بالمعلومات الخاصة به من قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استعراضها وطباعتها بشكل ميسّر.
وأبانت أن خطوات الوصول للخدمة تشمل الضغط على أيقونة “خدماتي”، ثم الذهاب إلى الخدمات، واختيار “الخدمات العامة”، ومن ثم الوصول إلى “تقارير أبشر”. وفق “أخبار 24”.
خدمة تقارير أبشر تمكّنك من إصدار تقارير موثوقة ومعتمدة إلكترونيًا وبكل سهولة https://t.co/Qs5n5PEPGe#لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/ul5snmKiY9
— أبشر (@Absher) November 22, 2021