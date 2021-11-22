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أخبار محلية > “أبشر” توضح تفاصيل خدمة التقارير المعتمدة وخطوات الوصول لها
22/11/2021   6:33 م

“أبشر” توضح تفاصيل خدمة التقارير المعتمدة وخطوات الوصول لها

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أوضحت منصة “أبشر” تفاصيل خدمة إصدار التقارير المعتمدة إلكترونيًا عبر التطبيق وطريقة الوصول لها.

وأكدت أن خدمة تقارير “أبشر” تمكّن المستفيد من إصدار تقارير شاملة بالمعلومات الخاصة به من قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية استعراضها وطباعتها بشكل ميسّر.

وأبانت أن خطوات الوصول للخدمة تشمل الضغط على أيقونة “خدماتي”، ثم الذهاب إلى الخدمات، واختيار “الخدمات العامة”، ومن ثم الوصول إلى “تقارير أبشر”. وفق “أخبار 24”.

“أبشر” توضح تفاصيل خدمة التقارير المعتمدة وخطوات الوصول لها

أخبار محلية
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