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أخبار محلية > بالفيديو.. “الأمن البيئي”: ضبط 47 مخالفًا لأمن البيئة بعدة مناطق
22/11/2021   6:33 م

بالفيديو.. “الأمن البيئي”: ضبط 47 مخالفًا لأمن البيئة بعدة مناطق

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أعلنت وزارة الداخلية أن القوات الخاصة للأمن البيئي تمكنت من ضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 19 مخالفًا بمحافظة الخرج، لتشويههم معالم الطبيعة بالحفر وتجريف التربة ونقل الرمال دون ترخيص.

وتم ضبط 5 مخالفين بحوزتهم 2500م3 من الحطب المحلي الذي يُستخدم لأغراض تجارية بمحايل عسير، بالإضافة إلى 3 مخالفين لصيدهم الذئب العربي، وهو من الكائنات الفطرية المحظور صيدها.

وأشارت إلى أنه تمت السيطرة على كائن فطري(ظبي فلودير)، كان طليقا في أحد أحياء الرياض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم ضبط 500م3 من الحطب المحلي بمستودع بالرياض . وفق “أخبار 24”.

وتمكنت قوات الأمن العام من ضبط 9 مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع بمناطق، القصيم، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل.

بالفيديو.. “الأمن البيئي”: ضبط 47 مخالفًا لأمن البيئة بعدة مناطق

أخبار محلية
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