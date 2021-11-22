"شؤون الأسرة": نسبة السمنة بين السعوديين 59%.. وهذه أبرز أسبابها

أوضح مجلس شؤون الأسرة أن نسبة السمنة بين السعوديين تبلغ 59%، وأن نسبة السمنة لدى الأطفال قبل الدراسة هي 6%، في حين بلغت نسبتها لدى الأطفال في سن الدراسة 9.3%.
وأشار المجلس إلى أن أبرز أسباب السمنة، قلة النشاط البدني، والعوامل الوراثية، والنظام الغذائي غير الصحي.
وأبان أن مخاطر السمنة تتمثل في عدد من الأمراض أبرزها السكتة الدماغية، والسكري، ومشاكل هضمية، وانقطاع النفس أثناء النوم.
وأكد أن الوقاية من السمنة تتم من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، مبينا أن المسؤولية تقع على عاتق الأسرة للتوعية المبكرة بخطر السمنة لدى الأطفال؛ لتفادي مضاعفاتها السلبية عليهم مستقبلاً.
وفق “أخبار 24”.