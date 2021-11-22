بالصور : برعاية ولي العهد .. نائب وزير الدفاع يفتتح مقر القيادة العسكرية الموحدة بالرياض

افتتح نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الإثنين)، مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحضور وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقُدم خلال الافتتاح عرض مرئي عن واجبات ومهام القيادة العسكرية الموحدة والوحدات التابعة لها، والجهود المبذولة في هذا الشأن.
حضر حفل الافتتاح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وعدد من كبار ضباط القيادة العسكرية الموحدة.
وفق “أخبار 24”.