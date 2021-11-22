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أخبار محلية > أم عايض: حضوري للموارد البشرية كان بطلب رسمي.. وعن “الزغروطة”: هذا عملي ومن دعاني يعرف ما أقدمه
22/11/2021   10:56 م

أم عايض: حضوري للموارد البشرية كان بطلب رسمي.. وعن “الزغروطة”: هذا عملي ومن دعاني يعرف ما أقدمه

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لقي فيديو الفنانة الشعبية “أم عايض” أثناء ترحيبها بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي في مقر الوزارة خلال الاحتفال باليوم العالمي للرجل تداولاً وردات فعل واسعة.

وكشفت أم عايض، الملقبة بـ”السلطانة وملكة الأفراح” لـ”أخبار 24“، أن الدعوة قُدمت لها بشكل رسمي من أحد موظفي الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للرجل، مضيفة أنها لم تعِر اهتماما لكل من انتقد حضورها ما دام أنه كان بصفة رسمية.

وقالت، رداً على الانتقادات التي وُجهت لها بسبب “الزغروطة”، إنها قامت بواجبها وإن هذا مجال عملها، والذي دعاها يعلم ما تقدمه.

وكان مصدر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكد أن دعوة السيدة التي قامت بالترحيب بالوزير كانت اجتهاداً فردياً من أحد الموظفين دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة، مشيرًا إلى أنه يجري اتخاذ اللازم بحقه.

أم عايض: حضوري للموارد البشرية كان بطلب رسمي.. وعن “الزغروطة”: هذا عملي ومن دعاني يعرف ما أقدمه

أخبار محلية
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