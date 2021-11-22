“التحالف” ينشر فيديو مسرباً لتحويل المليشيات الحوثية مطار صنعاء ثكنة عسكرية

كشفت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، عبر مقطع فيديو مسرب اليوم (الإثنين)، تحويل مليشيات الحوثي الإرهابية مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية.
وأظهر الفيديو إجراء بعض العناصر الحوثية تجارب واختبارات على منظومة جوية صاروخية، من خلال استخدام طائرة أممية أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي للتأكد من فاعلية المنظومة.
وتعتمد تجارب الحوثي على اعتبار الطائرة هدفًا جويًا متحركًا، في محاكاة لسيناريوهات الاعتراض والتدمير.
فيديو | #التحالف يكشف تحويل ميليشيا الحوثي مطار #صنعاء لثكنة عسكرية#الإخبارية pic.twitter.com/9cHXnCB1ex
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 22, 2021
وفق “أخبار 24”.