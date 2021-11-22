بالفيديو : سفير فرنسا لدى المملكة يروي قصته مع تعلم اللغة العربية وسبب عشقها

روى سفير فرنسا لدى المملكة، لودوفيك بوي، قصة تعلمه وإتقانه اللغة العربية وتفضيله التحدث بها في المملكة.
وأوضح أن رحلته مع اللغة العربية بدأت منذ عام 1992م في جامعة ستراسبورغ في فرنسا، ومن ثم واصل دراستها بمعهد اللغة العربية في القاهرة، ونال شهادة إجادة العربية بالفصحى والعامية عام 1994م.
وشدد على أن حبه للعربية نابع من كونها من أقدم اللغات وأجملها، وبتعلمها أصبح يعشق الشعر العربي والأغاني العربية.
وأشار إلى أن عمله الدبلوماسي في فلسطين والمغرب وأبوظبي والرياض ساعده أكثر على إجادة العربية بطلاقة، إذ يحرص حالياً على التحدث بها يومياً مع أصدقائه ومتابعة الأخبار والتطورات في المملكة عبر القنوات السعودية.
أحب اللغة العربية و لا يزال لدي الكثير لأتعلمها! شاهدوا 👇🎥 الاسباب التي جعلتني أحب هذه اللغة وأهميتها في عملي اليومي كسفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية. 1/2@FranceinKSA @francediplo_AR @AfasKSA @imarabe
🇸🇦💙🇫🇷 pic.twitter.com/BCygLoyYhP
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) November 22, 2021
وفق “أخبار 24”.