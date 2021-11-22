خدمات توفرها منصة “التأشيرات الإلكترونية” بوزارة الخارجية

تُعد وزارة الخارجية أول وزارة أنشئت بالمملكة، بموجب الأمر الملكي الصادر في 29 رجب 1349هـ، حيث شهدت الوزارة على مدى العقود الماضية تطورًا كبيرًا في الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وخصصت الوزارة منصة إلكترونية لخدمة المواطنين ومواطني دول التعاون الخليجي والمقيمين داخل البلاد بمسمى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية “إنجاز”.
وفق “أخبار 24”.
خدمات إلكترونية تقدمها المنصة للمواطنين:
1- خدمة “طلب زيارة عائلية للمواطنين”: وهي خدمة لطلب زيارة أقارب المواطنين.
2- خدمة “طلب زيارة شخصية”: وهي خدمة لطلب زيارة أصدقاء أو أشخاص ليس لهم علاقة تجارية أو قرابة عائلية.
3- خدمة “طلب تمديد تأشيرة العودة”: وهي خدمة تتيح للمواطن طلب تمديد عودة لمكفوله الذي انتهت صلاحية تأشيرة عودته.
4- خدمة “طلب تأشيرة حج”: وهي خدمة لطلب تأشيرة حج لمن لديهم موافقة من الجهات المختصة.
5- خدمة “تفويض على تأشيرة عمل”: وهي خدمة لطلب إجراء تفويض على تأشيرة العمل لاستقدام أشخاص من الخارج.
6- خدمة “تصديق الطلبات للأفراد”: وهي خدمة تتيح للمواطن صاحب العمل تصديق طلبات الزيارة العائلية من العاملين لديه.
7- خدمة “الاستفسارات والمقترحات”: وهي خدمة تتيح للأفراد تقديم استفسار أو اقتراح يخص التأشيرات.
خدمات المنصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي
وتضم خدمة طلب زيارة أقارب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الدرجة الأولى (الوالدين- الزوجة – الأبناء)، وخدمة طلب تمديد تأشيرات العودة والتي تتيح لهم طلب تمديد عودة لعوائلهم الذين انتهت صلاحية تأشيرة عودتهم، وخدمة الاستفسارات والمقترحات.
خدمات المنصة للمقيمين
ويمكن للمقيمين الاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية، عبر خدمات: “طلب زيارة عائلية، وطلب تمديد تأشيرة العودة، وطلب تأشيرة إقامة لعوائل موظفي البعثات الدبلوماسية بالمملكة، وطلب تأشيرة عمل لموظفي البعثات الدبلوماسية بالمملكة، وخدمة الاستفسارات والمقترحات”.