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أخبار محلية > نزار باهبري يرد على المتخوفين من الأعراض الجانبية للجرعات المعززة من لقاح كورونا
22/11/2021   11:04 م

نزار باهبري يرد على المتخوفين من الأعراض الجانبية للجرعات المعززة من لقاح كورونا

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رد استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، على بعض الأشخاص المتخوفين من تأثير الجرعتين الثانية والمعززة لمناعة متلقي اللقاح.

وأكد أن أكثر من 30% من مصابي فيروس كورونا في المملكة تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح، مشيرًا إلى أن نسبة الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض جانبية قوية في المملكة منخفضة للغاية.

وأشار إلى أن الأعراض الجانبية التي تنتج عن الحصول على الجرعتين الثانية أو المعززة أقل من الأضرار التي يمكن أن تحصل للمرء نتيجة استخدامه لسيارته، مؤكدًا أنه لو كانت الأعراض الجانبية القوية منتشرة بقوة، لانخفضت أعداد الجرعات العالمية من اللقاح، ولارتفعت أعداد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم.

وشدد على أهمية الحصول على الجرعات المعززة من اللقاح، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطوة جديدة لاستعادة نمط الحياة الطبيعية.

وفق “أخبار 24”.

نزار باهبري يرد على المتخوفين من الأعراض الجانبية للجرعات المعززة من لقاح كورونا

أخبار محلية
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