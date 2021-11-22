“فايزر”: فعالية اللقاح للمراهقين ارتفعت إلى 100% بعد 4 أشهر على الجرعة الثانية

أكدت شركة فايزر الأمريكية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا أصبح فعالا بنسبة 100% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بعد 4 أشهر من الجرعة الثانية.
وأشارت إلى أنه لم تتم ملاحظة أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة لدى الأفراد الذين جرت متابعتهم خلال التجارب لمدة 6 أشهر على الأقل بعد الجرعة الثانية.
وأوضحت الشركة في بيان، وفقا لـ”فرانس برس”، أن التجربة الجديدة التي شارك فيها أكثر من 2.2 ألف شخص تساهم في دعم طلبها للحصول على الموافقة الكاملة لمنح اللقاح لهذه الفئة في مختلف دول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا، إنه نظرا إلى أن المجتمع الصحي العالمي يعمل على زيادة عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في كل أنحاء العالم، فإن هذه البيانات الإضافية توفر مزيدا من الثقة في ملف سلامة اللقاح وفعاليته لدى المراهقين. وفق “أخبار 24”.