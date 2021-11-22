تُستخدم مرتين يوميًا.. “الأرصاد” يوضح مهام تقنية “بالون الطقس”

عرَّف المركز الوطني للأرصاد بتقنية “بالون الطقس” المستخدمة في بعض المهام الخاصة بقياس عناصر الطقس المختلفة في طبقات الجو العليا.
وأوضح أن البالون يُستخدم بشكل عام في قياس طبقات الجو العليا والوصول لمعلومات مهمة عنها، مثل الضغط الجوي والرطوبة ودرجات الحرارة وسرعة الرياح واتجاهها، مشيرا إلى أنه يتم إطلاق البالون مرتين يوميًا من خلال 8 مراصد تابعة للمركز الوطني للأرصاد موزعة في أنحاء المملكة.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، إن هذه التقنية عبارة عن جهاز يُستخدم لمرة واحدة، قادر على الوصول لارتفاع يصل إلى 9 آلاف قدم، مشيرًا إلى أن المعلومات التي يتم الحصول عليها بواسطة البالون مهمة للطيران بشكل خاص.
تعرّف على بالون #الطقس:
يطلق مرتين يومياً من 8 مناطق بـ #المملكة pic.twitter.com/NQbIuAOfdg
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) November 22, 2021
وفق “أخبار 24”.