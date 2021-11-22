نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تُستخدم مرتين يوميًا.. “الأرصاد” يوضح مهام تقنية “بالون الطقس”
22/11/2021   11:09 م

تُستخدم مرتين يوميًا.. “الأرصاد” يوضح مهام تقنية “بالون الطقس”

+ = -
651

عرَّف المركز الوطني للأرصاد بتقنية “بالون الطقس” المستخدمة في بعض المهام الخاصة بقياس عناصر الطقس المختلفة في طبقات الجو العليا.

وأوضح أن البالون يُستخدم بشكل عام في قياس طبقات الجو العليا والوصول لمعلومات مهمة عنها، مثل الضغط الجوي والرطوبة ودرجات الحرارة وسرعة الرياح واتجاهها، مشيرا إلى أنه يتم إطلاق البالون مرتين يوميًا من خلال 8 مراصد تابعة للمركز الوطني للأرصاد موزعة في أنحاء المملكة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، إن هذه التقنية عبارة عن جهاز يُستخدم لمرة واحدة، قادر على الوصول لارتفاع يصل إلى 9 آلاف قدم، مشيرًا إلى أن المعلومات التي يتم الحصول عليها بواسطة البالون مهمة للطيران بشكل خاص.

وفق “أخبار 24”.

تُستخدم مرتين يوميًا.. “الأرصاد” يوضح مهام تقنية “بالون الطقس”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885186135.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.