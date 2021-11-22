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أخبار محلية > بالفيديو : الطفلة لمى: هذه الكلمة سبب انسحابي من المسرح
22/11/2021   11:11 م

بالفيديو : الطفلة لمى: هذه الكلمة سبب انسحابي من المسرح

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روت الطفلة لمى الغانم مقدمة حفل اليوم العالمي للطفل، تفاصيل واقعة انسحابها خلال تقديمها إحدى فقرات الحفل أمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وقالت خلال استضافتها في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، اليوم (الإثنين)، إنها عندما تقدمت على المسرح ومن شدة ارتباكها نسيت كلمة “تدشين”، وهو ما دعاها إلى الانسحاب من المسرح، مبينة أن ذلك كان في نهاية الحفل وعادت مرة أخرى.

وأشارت إلى أنها في الصف الخامس الابتدائي، متمنيه أن تصبح مذيعة بعد 20 عامًا، معربة عن شكرها لوزير التعليم بعدما قام بتشجيعها وتحفيزها بعد هذا الموقف.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : الطفلة لمى: هذه الكلمة سبب انسحابي من المسرح

أخبار محلية
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